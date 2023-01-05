Жутковатой, но со счастливым концом историей котёнка поделились екатеринбургские ветврачи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кошмар любого кошатника — не заметить спрятавшегося в стиральную машину котёнка и включить агрегат, — к несчастью, случился в одной екатеринбургской семье. Только котёнок вовсе не собирался прятаться в стиралке. Туда его запихали несмышлёные дети.Понятное дело, котёнок стирку пережил чудом, а после неё был в таком ужасном состоянии, что до ветеринарной клиники «ЗооДоктор» (в её филиал на улице Аптекарской) его довезли с трудом. У бедолаги почти отсутствовал пульс, была пониженная температура, а слизистые оболочки оказались бледными. Зоодоктор Егор Демченко поставил предварительный диагноз «шок» и в срочном порядке предпринял противошоковые меры.Умирающего котёнка оставили в стационаре, где проявились ещё более тяжёлые последствия детских шалостей. У него обнаружили химический ожог конъюнктивы, признаки пневмонии, вызванной попаданием воды в лёгкие, начальную стадию отёка головного мозга. Прогнозы были крайне неблагоприятными, но всё же врачам удалось стабилизировать, а потом и улучшить состояние малыша. К следующему утру котёнок по кличке Алексей уже был настолько подлечен, что его выписали домой. Но потребовалось дальнейшее лечение с противоотечными и прочими препаратами.Специалисты ветклиники «ЗооДоктор» сообщают, что история закончилась хэппи-эндом — котёнок Алексей окончательно поправился. Но его спасение — чуду подобно. Будьте внимательней к своим питомцам, особенно, если в доме есть маленькие дети. Они без злого умысла способны угробить любое животное, например, сделав его участником своих «безобидных» игр.