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Рассказ о масках в сказках в главной библиотеке Екатеринбурга начнётся с Андерсена
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Серию лекций о значении маски в сказках разных времён и народов запускает Свердловская областная библиотека имени Белинского. Автор лекционного проекта — кандидат философских наук Оксана Братина (Штайн).
Темой первой лекции цикла станет творчество любимого детворой и взрослыми датского сказочника. Лекцию «Ганс Христиан Андерсен: королевы, принцессы, солдатики и свинопасы» можно будет послушать в стенах библиотеки на следующей неделе, во вторник, 17-го января. Среди тем последующих лекций о масках и сказках — мистические истории Гофмана, особенности восточных сказок, сказочные традиции, сложившиеся в литературе Советского Союза. Предполагается, что цикл «Маски и сказки» растянется на весь 2023-й год. Распланированное расписание можно найти в телеграм-канале библиотеки или на официальном её сайте.
Начало лекции о Гансе-Христиане Андерсене — в 18:00. Она пройдёт в актовом зале основного здания библиотеки.
Темой первой лекции цикла станет творчество любимого детворой и взрослыми датского сказочника. Лекцию «Ганс Христиан Андерсен: королевы, принцессы, солдатики и свинопасы» можно будет послушать в стенах библиотеки на следующей неделе, во вторник, 17-го января. Среди тем последующих лекций о масках и сказках — мистические истории Гофмана, особенности восточных сказок, сказочные традиции, сложившиеся в литературе Советского Союза. Предполагается, что цикл «Маски и сказки» растянется на весь 2023-й год. Распланированное расписание можно найти в телеграм-канале библиотеки или на официальном её сайте.
Начало лекции о Гансе-Христиане Андерсене — в 18:00. Она пройдёт в актовом зале основного здания библиотеки.
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