Погоревшему автомеханику из Красноуфимска сограждане собирают материальную помощь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресным утром, 8-го января в Красноуфимске произошёл пожар. Огонь уничтожил частный дом и гараж в переулке Крылова. Вещи, хранившиеся внутри недвижимого имущества, тоже не удалось спасти. Таким образом, в мгновение ока лишился буквально всего местный житель, Валерий Белоусов, который автолюбителям Красноуфимска известен, как талантливый и отзывчивый автомеханик.А уже на следующий день в пабликах Красноуфимска появился призыв скинуться всем миром на новое жилье погорельца, оказавшегося в суровые уральские морозы под открытым небом. «Сгорел дом у Валеры Белоусова», — пишет автор. — «Многие в городе знают его, как хорошего автомеханика, который ремонтировал авто хорошо и по бюджетным ценам. И вот в его дом пришла беда. Сгорело всё, не осталось ничего. Дом, гараж, всё... Давайте не останемся в стороне и поможем очень хорошему человеку в трудной жизненной ситуации».К слову, причиной возгорания в доме автомеханика стала, судя по всему, электропроводка, нагрузка на которую увеличилась с наступлением холодов. Есть так же версия, что огонь вырвался из печки, которая имелась в погоревшем доме. К счастью, и жилое помещение, и гараж сделаны из каменной кладки, так что есть надежда восстановить строения. Но и в этом случае нужны немалые средства на новую крышу взамен обвалившеся старой и на капитальный ремонт.Желающие помочь красноуфимскому автомеханику, могут сделать это через карту Сбербанка, которая привязана к номеру телефона +79120431644.