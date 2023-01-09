Возрастное ограничение 18+

Предприятие в Реже заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему на производстве работнику

17.53 Вторник, 10 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже с металлургического предприятия взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в мае 2019 года мужчина работ электросварщиком труб на стане. Во время работы на его правую ногу упал металлический ящик. В результате мужчина получил закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости без смещения и гемартроз правого коленного сустава. Согласно медицинскому заключению, полученная травма отнесена к категории легких.

В прокуратуре отмечают, что пострадавшему до сих пор не удалось восстановить здоровье в полном объеме. Ему приходится передвигаться, опираясь на трость, а также принимать обезболивающие препараты.

Режевской городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Фактическая выплата компенсации работнику находится на контроле прокуратуры.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловчанин отсудил 260 тысяч рублей у дорожников за разбитый автомобиль
09 января 2023
Свердловчанина осудили за убийство пожилого соседа
10 января 2023
В Екатеринбурге инспектор ДПС предстал перед судом за получение взятки
09 января 2023
Двух свердловчан осудили за нанесение смертельных травм знакомому
09 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:23 Горевший на Эльмаше дом подключили к электричеству и теплу наполовину
20:42 Жутковатой, но со счастливым концом историей котёнка поделились екатеринбургские ветврачи
19:31 Виновника резни в эльмашевской автомастерской задержала полиция
19:13 Рассказ о масках в сказках в главной библиотеке Екатеринбурга начнётся с Андерсена
18:42 Погоревшему автомеханику из Красноуфимска сограждане собирают материальную помощь
17:53 Предприятие в Реже заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему на производстве работнику
17:26 В план-график догазификации внесли еще 4,5 тысячи домов свердловчан
16:51 В Свердловской области педофила приговорили к 24 годам колонии
16:25 Движение транспорта по двум свердловским автодорогам открыли
15:56 В Свердловской области потеплеет в ближайшие дни
15:24 Барельеф Евгения Ройзмана* установили в здании администрации Екатеринбурга
14:55 Пропавший в Свердловской области мужчина найден мёртвым
14:22 Новорожденных на Урале начали обследовать на 36 генетических заболеваний
13:53 В Свердловской области подтвердили 103 новых случая коронавируса
13:26 Прокуратура проводит проверку из-за пожара в Уральском политехническом колледже
12:51 Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до 22 января
12:24 Жилые дома в свердловском поселке остались без газа
11:52 В Нижнем Тагиле задержали наркоагрария, выращивавшего в квартире коноплю
11:27 Свердловчанина осудили за убийство пожилого соседа
11:05 Пожар в Уральском политехническом колледже потушили
10:53 Уральский политехнический колледж горит в Екатеринбурге
10:22 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти женщины в больнице
09:53 В свердловском поселке из горящего дома спасли человека
09:25 Две автодороги в Свердловской области перекрыли из-за снега
21:04 Стали известны некоторые подробности утреннего пожара на Эльмаше
20:12 Ювелирную Белую Башню выставят в Художественном музее Эрнста Неизвестного
Все новости Свердловской области
18:00 В Приморье спасли двух детенышей краснокнижного дальневосточного леопарда
16:58 На северо-востоке Москвы горит склад, эвакуировались более 230 человек
16:39 Минздрав: при жесткой посадке Ан-2 в НАО пострадали двое детей
16:28 Forbes составил список самых обедневших российских миллиардеров
15:23 Хинштейн: в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ
15:00 В Новокубанске при пожаре в здании ФСИН сгорели личные дела осужденных
14:33 Глава Кузбасса поддержал идею лишить Максима Галкина* кемеровских наград
13:50 Вологодский губернатор раскритиковал депутата «ЕР», отдохнувшего в Дубае
12:54 В перуанском городе Хульяка во время протестов погибли 17 человек, более 50 пострадали
12:06 В аэропорту Хабаровска самолет сел с лопнувшим шасси, СК проводит проверку
11:53 Губернатор НАО объявил траур по погибшим в авиакатастрофе с Ан-2
11:07 В Брянске на обочине дороги нашли тело новорожденного ребенка, его мать задержана
10:42 МЧС: в Иркутской области без электричества остался посёлок Мама
19:23 В регионах России за сутки упали как минимум четыре городские ёлки, есть пострадавшие
18:02 В Ненецком автономном округе упал Ан-2, сообщается о погибших
17:45 В Краснодаре будут судить мужа и жену за убийство маленького сына и жестокое обращение с детьми
16:54 Жительница башкирской деревни вылепила дорожный патруль из снега и получила благодарность от ГИБДД
16:01 В Челябинске у 17 посетителей кафе выявили вирусный гепатит А
15:01 В Марий Эл многодетную мать будут судить по статье об убийстве ребенка
14:18 В России с января начали действовать единый налоговый счет и единый налоговый платеж
13:13 Путин внес в ГД законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
12:42 МЧС: в Когалыме крупный пожар на территории общежития
12:09 В нескольких российских регионах фиксируют аномальные морозы
11:28 Таиланд с 9 января ввёл новые антиковидные правила для въезда туристов
10:31 В столице Бразилии объявлен режим ЧС после массовых протестов, губернатор снят с должности
18:22 ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
Все новости России и мира
21:23 Горевший на Эльмаше дом подключили к электричеству и теплу наполовину
20:42 Жутковатой, но со счастливым концом историей котёнка поделились екатеринбургские ветврачи
19:31 Виновника резни в эльмашевской автомастерской задержала полиция
19:13 Рассказ о масках в сказках в главной библиотеке Екатеринбурга начнётся с Андерсена
18:42 Погоревшему автомеханику из Красноуфимска сограждане собирают материальную помощь
17:53 Предприятие в Реже заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему на производстве работнику
17:26 В план-график догазификации внесли еще 4,5 тысячи домов свердловчан
16:51 В Свердловской области педофила приговорили к 24 годам колонии
16:25 Движение транспорта по двум свердловским автодорогам открыли
15:56 В Свердловской области потеплеет в ближайшие дни
15:24 Барельеф Евгения Ройзмана* установили в здании администрации Екатеринбурга
14:55 Пропавший в Свердловской области мужчина найден мёртвым
14:22 Новорожденных на Урале начали обследовать на 36 генетических заболеваний
13:53 В Свердловской области подтвердили 103 новых случая коронавируса
13:35 Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года
13:26 Прокуратура проводит проверку из-за пожара в Уральском политехническом колледже
12:51 Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до 22 января
12:44 Асфальт ученых Пермского Политеха снизит негативное влияние на окружающую среду
12:24 Жилые дома в свердловском поселке остались без газа
11:52 В Нижнем Тагиле задержали наркоагрария, выращивавшего в квартире коноплю
11:27 Свердловчанина осудили за убийство пожилого соседа
11:05 Пожар в Уральском политехническом колледже потушили
10:56 В Прикамье любитель экстремального вождения и чужой собственности выплатил штраф после ограничения выезда за рубеж
10:53 Уральский политехнический колледж горит в Екатеринбурге
10:22 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти женщины в больнице
09:53 В свердловском поселке из горящего дома спасли человека
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK