Предприятие в Реже заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему на производстве работнику

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже с металлургического предприятия взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в мае 2019 года мужчина работ электросварщиком труб на стане. Во время работы на его правую ногу упал металлический ящик. В результате мужчина получил закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости без смещения и гемартроз правого коленного сустава. Согласно медицинскому заключению, полученная травма отнесена к категории легких.В прокуратуре отмечают, что пострадавшему до сих пор не удалось восстановить здоровье в полном объеме. Ему приходится передвигаться, опираясь на трость, а также принимать обезболивающие препараты.Режевской городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Фактическая выплата компенсации работнику находится на контроле прокуратуры.