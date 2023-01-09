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В план-график догазификации внесли еще 4,5 тысячи домов свердловчан
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области утвердил обновленный план развития газификации региона до 2030 года. В план дополнительно внесены 4,5 тысячи домов, для которых создадут возможность газификации до конца 2024 года.
Согласно обновленной версии плана развития газификации, в регионе к 2024 году планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для 71,1 тысячи домов. Количество газифицируемых домов увеличат за счет расширения пропускной способности действующих газовых сетей, реконструкции существующих и строительства новых газораспределительных станций.
Для финансирования мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников суммарно запланировано более 30,5 миллиарда рублей до 2030 года, в том числе более 8,1 миллиарда рублей на этот год.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что первоначальный план-график газификации включал 48 тысяч домов. Этот график опубликован на сайте министерства.
Согласно обновленной версии плана развития газификации, в регионе к 2024 году планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для 71,1 тысячи домов. Количество газифицируемых домов увеличат за счет расширения пропускной способности действующих газовых сетей, реконструкции существующих и строительства новых газораспределительных станций.
Для финансирования мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников суммарно запланировано более 30,5 миллиарда рублей до 2030 года, в том числе более 8,1 миллиарда рублей на этот год.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что первоначальный план-график газификации включал 48 тысяч домов. Этот график опубликован на сайте министерства.
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