Движение транспорта по двум свердловским автодорогам открыли

«Госавтоинспекция напоминает о соблюдении Правил дорожного движения, управлении автомобилем со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям. На зимней дороге избегайте резких маневров», – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости