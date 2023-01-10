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Движение транспорта по двум свердловским автодорогам открыли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области после очистки от снега открыли движение по ранее перекрытым автодорогам. Речь идет о Южном подъезде к Нижнему Тагилу и участку трассы Камышлов – Сухой Лог.
Напомним, что сегодня утром из-за недостатков зимнего содержания ГИБДД закрыла Южный подъезд к Нижнему Тагилу от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении трассы Екатеринбург – Серов, а также участок автодороги Камышлов – Сухой Лог с 14-го по 37-й километр.
Сейчас недостатки зимнего содержания дорог уже устранены, движение транспорта открыто.
Напомним, что сегодня утром из-за недостатков зимнего содержания ГИБДД закрыла Южный подъезд к Нижнему Тагилу от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении трассы Екатеринбург – Серов, а также участок автодороги Камышлов – Сухой Лог с 14-го по 37-й километр.
Сейчас недостатки зимнего содержания дорог уже устранены, движение транспорта открыто.
«Госавтоинспекция напоминает о соблюдении Правил дорожного движения, управлении автомобилем со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям. На зимней дороге избегайте резких маневров», – добавили в ГИБДД.
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Две автодороги в Свердловской области перекрыли из-за снега
10 января 2023
10 января 2023