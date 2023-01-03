В Свердловской области потеплеет в ближайшие дни

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.По словам синоптика, в крепкие морозы при температуре воздуха на 8-16°С ниже нормы установились в северных районах Свердловской области с 5 января, а на остальной территории региона – с 7 января. Самыми холодными были 9 и 10 января. Температура воздуха в области опускалась до -39°С (поселок Атымья). Также отмечалось почти ежедневное выпадение снега – от слабого до умеренного. Высота снежного покрова повысилась на 6-12 см.Холодный антициклон постепенно отодвинется на западные районы Казахстана, унося крепкие морозы. На Урале в ближайшие сутки ожидается повышение температуры на 6-8°С, к пятнице еще на 4-6°С. Значительных осадков не предполагается.С 14 по 17 января в области ночью будет -12…-17°С, днем -8…-13°С. Это на 2-3°С выше климатической нормы.