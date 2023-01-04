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Ювелирную Белую Башню выставят в Художественном музее Эрнста Неизвестного
Общество
Фрагмент афиши выставки «Городские истории»
В Художественном музее Эрнста Неизвестного выставят драгоценные работы двух ювелиров, вдохновлявшихся архитектурными шедеврами Екатеринбурга. Выставка откроется 18-го января и носит название «Городские истории».
Экспонатами «Городских историй» станут миниатюрные копии знаковых для Екатеринбурга строений. Среди них — гостиница «Мадрид» и гостиница «Исеть», Окружной дом офицеров и здание Уральского федерального университета. Особый интерес у посетителей выставки наверняка вызовут выполненный из драгоценных камней «Каслинский павильон» и перстень в виде уралмашевской Белой Башни. Все они созданы ювелиром Алексеем Поповым.
А вторая половина выставки будет наполнена работами его коллеги Елены Железновой. Среди них — изделия под причудливыми для непосвящённых названиями «Синеголовник», «Пирлипат», «Ируканджи». На самом же деле, ируканджи — это вид морских медуз, очень ядовитых, но и очень красивых, а Пирли Пат — один из персонажей сказки про Щелкунчика.
Официальное открытие выставки состоится 18-го января в 17:00. Экспозицию разберут только через месяц, так что времени сходить и полюбоваться на необычные ювелирные изделия у любителей прекрасного будет предостаточно. Расположен музей на улице Добролюбова.
Экспонатами «Городских историй» станут миниатюрные копии знаковых для Екатеринбурга строений. Среди них — гостиница «Мадрид» и гостиница «Исеть», Окружной дом офицеров и здание Уральского федерального университета. Особый интерес у посетителей выставки наверняка вызовут выполненный из драгоценных камней «Каслинский павильон» и перстень в виде уралмашевской Белой Башни. Все они созданы ювелиром Алексеем Поповым.
А вторая половина выставки будет наполнена работами его коллеги Елены Железновой. Среди них — изделия под причудливыми для непосвящённых названиями «Синеголовник», «Пирлипат», «Ируканджи». На самом же деле, ируканджи — это вид морских медуз, очень ядовитых, но и очень красивых, а Пирли Пат — один из персонажей сказки про Щелкунчика.
Официальное открытие выставки состоится 18-го января в 17:00. Экспозицию разберут только через месяц, так что времени сходить и полюбоваться на необычные ювелирные изделия у любителей прекрасного будет предостаточно. Расположен музей на улице Добролюбова.
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