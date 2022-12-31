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В Свердловской области пройдет массовая зимняя прогулка
Общество
Фото: молодежное объединение «Форточка»
В Свердловской области состоится зимняя НЕмайская прогулка. Она пройдет в Сысертском городском округе 15 января.
В департаменте информполитики региона рассказали, что участникам предложены разные виды маршрутов: два лыжных – по пять и 14 километров и два пеших – по шесть и 10 километров. Старт и финиш состоится в загородном комплексе «Салют» в поселке Верхняя Сысерть.
Зимнюю НЕмайскую прогулку проводит в Сысерти уже в третий раз местное молодежное объединение «Форточка». Тема зимней прогулки в этом году – Святки. Часть маршрутов проложена по базам отдыха, туристическим объектам и природным достопримечательностям, среди которых гора Ваганиха высотой 300 метров.
Участникам прогулки необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.
В департаменте информполитики региона рассказали, что участникам предложены разные виды маршрутов: два лыжных – по пять и 14 километров и два пеших – по шесть и 10 километров. Старт и финиш состоится в загородном комплексе «Салют» в поселке Верхняя Сысерть.
«НЕмайская прогулка привлекает не только жителей Сысерти и Екатеринбурга, но и гостей со всей Свердловской области. Это ежегодное мероприятие, которое придумали и проводят наши активисты. Год от года на тропу прогулки выходит все больше туристов», – рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
Зимнюю НЕмайскую прогулку проводит в Сысерти уже в третий раз местное молодежное объединение «Форточка». Тема зимней прогулки в этом году – Святки. Часть маршрутов проложена по базам отдыха, туристическим объектам и природным достопримечательностям, среди которых гора Ваганиха высотой 300 метров.
Участникам прогулки необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.
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