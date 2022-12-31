В Свердловской области пройдет массовая зимняя прогулка

«НЕмайская прогулка привлекает не только жителей Сысерти и Екатеринбурга, но и гостей со всей Свердловской области. Это ежегодное мероприятие, которое придумали и проводят наши активисты. Год от года на тропу прогулки выходит все больше туристов», – рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости