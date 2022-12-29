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Президент «Урала» поддержал идею назвать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле

18.28 Пятница, 6 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов поддержал идею о том, чтобы назвать «Екатеринбург Арену» именем бразильского футболиста Пеле.

— Я лично «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением,

сказал Иванов изданию «РБ-Спорт».


Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил назвать именем Пеле хотя бы по одному стадиону в каждой стране мира.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На данный момент он является единственным в истории футболистом, три раза побеждавшим на Чемпионате мира по футболу.

Григорий Иванов с 2001 года занимает пост председателя Федерации футбола Свердловской области, с 2003 года возглавляет ФК «Урал», с 2011 года является вице-президентом Ассоциации мини-футбола России.

Стадион, на котором ФК «Урал» проводит домашние матчи, с 2018 года носит имя «Екатеринбург Арена», до реконструкции к ЧМ-2018 он назывался «Центральный».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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11:42 В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину
10:38 Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа
09:54 Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
17:37 Путин своим первым в 2023 году указом назначил судей в Екатеринбурге и Свердловской области
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