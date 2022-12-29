Президент «Урала» поддержал идею назвать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле





— сказал Иванов изданию «РБ-Спорт». — Я лично «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов поддержал идею о том, чтобы назвать «Екатеринбург Арену» именем бразильского футболиста Пеле.Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил назвать именем Пеле хотя бы по одному стадиону в каждой стране мира.Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На данный момент он является единственным в истории футболистом, три раза побеждавшим на Чемпионате мира по футболу.Григорий Иванов с 2001 года занимает пост председателя Федерации футбола Свердловской области, с 2003 года возглавляет ФК «Урал», с 2011 года является вице-президентом Ассоциации мини-футбола России.Стадион, на котором ФК «Урал» проводит домашние матчи, с 2018 года носит имя «Екатеринбург Арена», до реконструкции к ЧМ-2018 он назывался «Центральный».