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За сутки в Свердловской области подтвердили 84 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус выявили еще у 84 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 564 020 случаев COVID-19.
Госпитализировали 31 пациента. В связи с выздоровлением выписали 119 человек. Всего вылечились 549 908 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 907.
Госпитализировали 31 пациента. В связи с выздоровлением выписали 119 человек. Всего вылечились 549 908 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 907.
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В Свердловской области коронавирусом заболели еще 165 человек
29 декабря 2022
29 декабря 2022