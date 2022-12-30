За сутки в Свердловской области подтвердили 84 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 84 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 564 020 случаев COVID-19.Госпитализировали 31 пациента. В связи с выздоровлением выписали 119 человек. Всего вылечились 549 908 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 907.