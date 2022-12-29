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38% свердловчан жалеют, что сменили работу в прошлом году

14.33 Пятница, 6 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 38% местных жителей, сменивших работу в 2022 году, жалеют о данном решении. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru.

Специалисты службы исследований hh.ru провели опрос среди соискателей из Свердловской области и узнали, меняли ли они работу в 2022 году и насколько довольны результатом.

Больше половины опрошенных – 54% – не меняли работу в течении прошлого года. Чаще всего это представители сферы государственной службы и НКО, работники науки и образования, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса.

35% свердловчан сменили в 2022 году работу, а 11% опрошенных – вообще не работали. 44% респондентов, искавших новую работу – местные жители в возрасте от 18 до 24 лет. Другое место работы чаще всего представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры.

Только 15% опрошенных ответили, что новое место работы однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования.

38% свердловчан, сменивших работу, жалеют о своем решении, ссылаясь на то, что новая работа оказалась хуже предыдущей. Об этом чаще всего говорят представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала. Еще 10% опрошенных не видят особой разницы, а 36% – затруднились ответить.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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