38% свердловчан жалеют, что сменили работу в прошлом году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 38% местных жителей, сменивших работу в 2022 году, жалеют о данном решении. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу hh.ru.Специалисты службы исследований hh.ru провели опрос среди соискателей из Свердловской области и узнали, меняли ли они работу в 2022 году и насколько довольны результатом.Больше половины опрошенных – 54% – не меняли работу в течении прошлого года. Чаще всего это представители сферы государственной службы и НКО, работники науки и образования, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса.35% свердловчан сменили в 2022 году работу, а 11% опрошенных – вообще не работали. 44% респондентов, искавших новую работу – местные жители в возрасте от 18 до 24 лет. Другое место работы чаще всего представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры.Только 15% опрошенных ответили, что новое место работы однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования.38% свердловчан, сменивших работу, жалеют о своем решении, ссылаясь на то, что новая работа оказалась хуже предыдущей. Об этом чаще всего говорят представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала. Еще 10% опрошенных не видят особой разницы, а 36% – затруднились ответить.