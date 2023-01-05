Екатеринбуржец 135 раз не смог дозвониться до ГИБДД

«По результатам обращения установлено, что нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц управления Министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу не допущено», – сообщил врио заместителя командира полка ДПС Николай Коломыцев.

«То есть сам факт 135 звонков, оставленных без ответа, они даже не ставили под сомнение? Ответ пришел совершенно пустой, дескать, всего доброго, хорошего настроения», – говорит автовладелец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга 135 раз не смог дозвониться до дежурной части ГИБДД, чтобы сообщить об автохаме. Об этом сообщает портал E1.RU.В ноябре прошлого года мужчина позвонил в ГИБДД, чтобы сообщить об автохаме, который поставил свою машину на место для инвалидов. Дежурная часть Госавтоинспекции должна работать круглосуточно, однако на телефон никто не отвечал. Екатеринбуржец звонил 135 раз.Мужчина написал жалобу в прокуратуру, но ее перенаправили в полицию. Через месяц ему пришел ответ, что нарушений не обнаружено.Екатеринбуржца возмутил данный ответ.