Жители Краснотурьинска пожаловались на условия в детском стационаре

«У ребёнка температура 38,9. Ребёнок на искусственном вскармливании, больница не предоставляет даже кипяченую воду, сказали "везите свой чайник". Окна продуваются так, что взрослого с кровати "сдует", мерить ночью температуру ребёнку приходится своим градусником, о состоянии палаты я вообще молчу», – возмущается родительница.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске родители полугодовалого ребёнка пожаловались на условия в детском стационаре. По их словам, в больнице малышу не могут предоставить кипячёную воду, просят «привозить свой чайник». Об этом они рассказали сообществу «Инцидент Краснотурьинск».Ребёнка привезли в больницу в ночь с 2 на 3 января. Тогда же женщина решила отказаться от госпитализации и получить список лекарств для лечения дома, однако дежурный врач стала настаивать оставить малыша в стационаре. Со слов матери ребёнка, медик аргументировала это тем, что из-за этого медицинским работникам на оплатят их работу.