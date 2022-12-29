Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге по случаю новогодних праздников продолжаются рейды госавтоинспекторов

15.02 Четверг, 5 января 2023
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции продолжают в усиленном режиме патрулировать улицы города. В период новогодних праздников сотрудники ГИБДД выходят в рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения ежедневно.

Так, только вчера всего за пару часов госавтоинспектора выявили 17 нарушений, сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Наиболее часто граждане допускали такие правонарушения как: управление транспортным средством без соответствующих документов, неиспользование ремней безопасности и эксплуатация транспортного средства светопропускание стёкол, которого не соответствует техническому регламенту. Помимо этого, автоинспекторами выявлен факт управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-группе.


Кроме этого, сотрудниками ДПС был задержан гражданин, выбросивший в снег свёрток в синей изоленте. На место была вызвана следственно-оперативная группа.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Автоинспекторы в праздники проведут спецрейды в Свердловской области
29 декабря 2022
Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют
30 декабря 2022
В Свердловской области в праздники изменится график работы РЭО ГИБДД
29 декабря 2022
Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки
30 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:21 В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил
17:56 Синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
16:44 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о давке в «Орлане»
16:01 Жители Краснотурьинска пожаловались на условия в детском стационаре
15:02 В Екатеринбурге по случаю новогодних праздников продолжаются рейды госавтоинспекторов
13:45 В Арамиле завершили рекультивацию несанкционированной свалки
12:40 В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин возле железнодорожного вокзала
11:42 В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину
10:38 Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа
09:54 Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
17:37 Путин своим первым в 2023 году указом назначил судей в Екатеринбурге и Свердловской области
17:28 Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме обойдётся почти в 1,8 млрд рублей
17:27 Вандалы лишили детей Арамили горки
16:52 В женской колонии Нижнего Тагила провели конкурс на лучшую ёлку-самоделку
15:16 В Екатеринбурге полиция будет проверять детей на соблюдение комендантского часа
14:50 Ночью в Екатеринбурге обокрали известный ресторан
13:27 Самая высокая в России школьница проживает в Верхней Пышме
12:21 Пешеход погиб под колёсами иномарки в Асбесте
11:51 Ожившая открытка известного художника вновь поздравляет Екатеринбург с Новым годом
11:23 Надворных построек лишились жители села Покровское под Каменском-Уральским
11:11 «Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга
20:35 ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции
17:33 Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
16:15 Количество медведей и барсуков увеличилось в лесах Свердловской области
15:22 Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
14:04 Девочка серьёзно травмировала голову при скатывании с горки в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
18:22 ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
17:49 Полиция Краснодара задержала 15 человек по делу о вовлечении в занятие проституцией
16:15 Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
15:25 МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден
14:54 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
14:33 СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
13:47 В США «газлайтинг» назвали словом года
12:51 В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
11:33 Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
11:09 Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
18:13 Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
17:53 Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
17:38 В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
16:54 В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
16:30 Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
15:46 Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
15:17 На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
14:42 Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
14:08 Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов
13:33 На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
19:59 СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
18:47 В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
17:49 Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
17:01 В Приморье пенсионерка оказалась заблокирована в доме на несколько дней из-за нечищеных дорог
15:53 В Хабаровске горел цех на заводе Амуркабель, из помещения эвакуировали 9 газовых баллонов
15:06 Житель Якутии вылепил символ года из навоза — двухметрового зайца, бьющего в барабан
Все новости России и мира
18:21 В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил
17:56 Синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
16:44 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о давке в «Орлане»
16:01 Жители Краснотурьинска пожаловались на условия в детском стационаре
15:02 В Екатеринбурге по случаю новогодних праздников продолжаются рейды госавтоинспекторов
13:45 В Арамиле завершили рекультивацию несанкционированной свалки
12:40 В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин возле железнодорожного вокзала
11:42 В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину
10:38 Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа
09:54 Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
17:37 Путин своим первым в 2023 году указом назначил судей в Екатеринбурге и Свердловской области
17:28 Строительство трамвайного депо в Верхней Пышме обойдётся почти в 1,8 млрд рублей
17:27 Вандалы лишили детей Арамили горки
16:52 В женской колонии Нижнего Тагила провели конкурс на лучшую ёлку-самоделку
15:16 В Екатеринбурге полиция будет проверять детей на соблюдение комендантского часа
14:50 Ночью в Екатеринбурге обокрали известный ресторан
13:27 Самая высокая в России школьница проживает в Верхней Пышме
12:21 Пешеход погиб под колёсами иномарки в Асбесте
11:51 Ожившая открытка известного художника вновь поздравляет Екатеринбург с Новым годом
11:23 Надворных построек лишились жители села Покровское под Каменском-Уральским
11:11 «Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга
20:35 ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции
17:33 Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
16:15 Количество медведей и барсуков увеличилось в лесах Свердловской области
15:22 Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
14:04 Девочка серьёзно травмировала голову при скатывании с горки в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK