В Екатеринбурге по случаю новогодних праздников продолжаются рейды госавтоинспекторов

«Наиболее часто граждане допускали такие правонарушения как: управление транспортным средством без соответствующих документов, неиспользование ремней безопасности и эксплуатация транспортного средства светопропускание стёкол, которого не соответствует техническому регламенту. Помимо этого, автоинспекторами выявлен факт управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции продолжают в усиленном режиме патрулировать улицы города. В период новогодних праздников сотрудники ГИБДД выходят в рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения ежедневно.Так, только вчера всего за пару часов госавтоинспектора выявили 17 нарушений, сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.Кроме этого, сотрудниками ДПС был задержан гражданин, выбросивший в снег свёрток в синей изоленте. На место была вызвана следственно-оперативная группа.