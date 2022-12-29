Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге по случаю новогодних праздников продолжаются рейды госавтоинспекторов
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции продолжают в усиленном режиме патрулировать улицы города. В период новогодних праздников сотрудники ГИБДД выходят в рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения ежедневно.
Так, только вчера всего за пару часов госавтоинспектора выявили 17 нарушений, сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Кроме этого, сотрудниками ДПС был задержан гражданин, выбросивший в снег свёрток в синей изоленте. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Так, только вчера всего за пару часов госавтоинспектора выявили 17 нарушений, сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Наиболее часто граждане допускали такие правонарушения как: управление транспортным средством без соответствующих документов, неиспользование ремней безопасности и эксплуатация транспортного средства светопропускание стёкол, которого не соответствует техническому регламенту. Помимо этого, автоинспекторами выявлен факт управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-группе.
Кроме этого, сотрудниками ДПС был задержан гражданин, выбросивший в снег свёрток в синей изоленте. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки
30 декабря 2022
30 декабря 2022