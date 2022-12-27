В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину

«Собакам удалось прокусить одежду. А я беременна! Если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной. Спасибо ему огромное!», – поблагодарила местная жительница.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Беременную жительницу Серова покусали бродячие собаки. Нападению со стороны бездомных животных женщина подверглась в центре города. Об этом потерпевшая рассказала сообществу «Это Серов, детка».Это случилось 30 декабря.С её слов, стая собак накинулась на неё на пешеходном переходе недалеко от музея. Теперь женщина опасается за своего ребёнка, который ходит в школу по этому маршруту.