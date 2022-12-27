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В Серове бродячие собаки покусали беременную женщину
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Беременную жительницу Серова покусали бродячие собаки. Нападению со стороны бездомных животных женщина подверглась в центре города. Об этом потерпевшая рассказала сообществу «Это Серов, детка».
Это случилось 30 декабря.
С её слов, стая собак накинулась на неё на пешеходном переходе недалеко от музея. Теперь женщина опасается за своего ребёнка, который ходит в школу по этому маршруту.
Это случилось 30 декабря.
«Собакам удалось прокусить одежду. А я беременна! Если бы не прохожий мужчина, не знаю, что было бы со мной. Спасибо ему огромное!», – поблагодарила местная жительница.
С её слов, стая собак накинулась на неё на пешеходном переходе недалеко от музея. Теперь женщина опасается за своего ребёнка, который ходит в школу по этому маршруту.
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