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Путин своим первым в 2023 году указом назначил судей в Екатеринбурге и Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Президент РФ издал указ о назначении судей в суды разного уровня по всей России. Согласно подписанному сегодня документу, на шестилетний срок полномочий назначены три председателя районных судов Екатеринбурга - Чкаловский районный суд возглавил Александр Исаков (переназначен на второй срок), Кировский райсуд возглавила Александра Евладова (до этого в течение 12 лет Евладова возглавляла Октябрьский суд Екатеринбурга, а Кировским после смерти Ольги Гавриловой в октябре 2021 года руководил в статусе и.о. Сергей Савинов), Октябрьский районный суд возглавил бывший судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Николай Тараненко. Тараненко отметился в прошлом году тем, что отказался рассматривать протокол по статье о дискредитации использования российской армии на Нафика Фамиева и вернул его в полицию (впрочем, после распределения другому судье экс-депутата всё же оштрафовали).
Кроме того, председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова (до этого Димитрова возглавляла суд в статусе и.о.), председателем Каменского районного суда — Дарья Дога (также была и.о. председателя), председателем Первоуральского городского суда - Екатерина Елисеева (тоже была в статусе и.о.), председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина (сменила на этом посту Елену Альшевскую).
Кроме того, президентским указом судейские удостоверения получили несколько судей городских и районных судов, а также арбитражного суда Свердловской области.
Кроме того, председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила назначена Татьяна Димитрова (до этого Димитрова возглавляла суд в статусе и.о.), председателем Каменского районного суда — Дарья Дога (также была и.о. председателя), председателем Первоуральского городского суда - Екатерина Елисеева (тоже была в статусе и.о.), председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина (сменила на этом посту Елену Альшевскую).
Кроме того, президентским указом судейские удостоверения получили несколько судей городских и районных судов, а также арбитражного суда Свердловской области.
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