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В женской колонии Нижнего Тагила провели конкурс на лучшую ёлку-самоделку
Общество
Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской Области
Конкурс самоделок под названием «Елки-иголки!» провели в женской исправительной колонии №6. Его участницы должны были своими руками изготовить новогоднюю ёлку.
По условиям конкурса, использовать для изготовления ёлки можно было любые доступные в колонии материалы. В ход шли: бумага, вата, нитки, верёвки, настоящие еловые ветки и новогодняя мишура. Жюри оценивали не только сами получившиеся у сиделиц ёлочки, но и то, как они украшены.
Фантазия рукодельниц не знала границ, поэтому среди представленных на конкурс самоделок попадались ёлки-подушки и даже ёлочки, больше похожие на модниц, — на двух ногах, с личиками и кокетливыми бантиками в хвойных «причёсках». Удачных поделок было так много, что 3 первых места распределили между 8-ю отрядами колонисток.
Конкурс «Ёлки-иголки!» проходит в ИК-6 Нижнего Тагила не первый раз. Он стал уже традиционным мероприятием для исправительного учреждения.
По условиям конкурса, использовать для изготовления ёлки можно было любые доступные в колонии материалы. В ход шли: бумага, вата, нитки, верёвки, настоящие еловые ветки и новогодняя мишура. Жюри оценивали не только сами получившиеся у сиделиц ёлочки, но и то, как они украшены.
Фантазия рукодельниц не знала границ, поэтому среди представленных на конкурс самоделок попадались ёлки-подушки и даже ёлочки, больше похожие на модниц, — на двух ногах, с личиками и кокетливыми бантиками в хвойных «причёсках». Удачных поделок было так много, что 3 первых места распределили между 8-ю отрядами колонисток.
Конкурс «Ёлки-иголки!» проходит в ИК-6 Нижнего Тагила не первый раз. Он стал уже традиционным мероприятием для исправительного учреждения.
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