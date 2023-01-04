В женской колонии Нижнего Тагила провели конкурс на лучшую ёлку-самоделку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Конкурс самоделок под названием «Елки-иголки!» провели в женской исправительной колонии №6. Его участницы должны были своими руками изготовить новогоднюю ёлку.По условиям конкурса, использовать для изготовления ёлки можно было любые доступные в колонии материалы. В ход шли: бумага, вата, нитки, верёвки, настоящие еловые ветки и новогодняя мишура. Жюри оценивали не только сами получившиеся у сиделиц ёлочки, но и то, как они украшены.Фантазия рукодельниц не знала границ, поэтому среди представленных на конкурс самоделок попадались ёлки-подушки и даже ёлочки, больше похожие на модниц, — на двух ногах, с личиками и кокетливыми бантиками в хвойных «причёсках». Удачных поделок было так много, что 3 первых места распределили между 8-ю отрядами колонисток.Конкурс «Ёлки-иголки!» проходит в ИК-6 Нижнего Тагила не первый раз. Он стал уже традиционным мероприятием для исправительного учреждения.