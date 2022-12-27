Самая высокая в России школьница проживает в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце минувшего года было официально подтверждено, что самая высокая школьница России живёт в Верхней Пышме. Соответствующая запись появилась в декабре в Книге рекордов России.Рост 11-летней жительницы Верхней Пышмы Дианы Дальке — 189,7 сантиметров. А, поскольку в таком возрасте организм подростка продолжает развиваться, можно ожидать, что Диана скоро догонит и папу, которому до 2-х метров не хватает каких-то 3-х сантиметров!До сих пор Верхняя Пышма в Книге рекордов России упоминалась только в связи с рекордами мальчишек. В 2020-м году 6-летний житель города показал рекордный результат в такой дисциплине, как «вис на двух руках без отрыва пальцев от перекладины», а 9-летний мальчик продемонстрировал наибольшее количество подъемов прямых ног до перекладины в положении виса за 1 час.Книга рекордов России была создана в конце 90-х годов, как аналог популярнейшей Книги рекордов Гиннеса. Поскольку проект является ассоциированным партнером Международного агентства регистрации рекордов «ИНТЕРРЕКОРД», его экспертами могут регистрироваться не только российские, но и международные рекорды в самых разнообразных областях спорта, науки, творчества.