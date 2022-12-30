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Ожившая открытка известного художника вновь поздравляет Екатеринбург с Новым годом
Общество
Стоп-кадр из мультфильма «Нарисованные ёлки»
Все новогодние дни по сайтам и пабликам Екатеринбурга распространяется короткий видеоролик за авторством художника Алексея Рыжкова и аниматора Александра Стихина. Этой ожившей открыткой делятся друг с другом и рядовые жители.
В основу короткого, всего на 2 минутки, мультика под названием «Нарисованные ёлки» легли произведения известного екатеринбургского художника Алексея Рыжкова, который славится не только талантливыми графическими и живописными работами, но и активной гражданской позицией. В данном случае художник изобразил ледовые городки с нарядными ёлками на разных площадях Екатеринбурга. Разумеется, главной «героиней» мультика стала ёлка на центральной площади города, но в кадре можно увидеть, например, и совсем маленькую ёлочку, которая спряталась во дворе многоэтажного жилого комплекса. Появляется в мультике и сам Алексей Рыжков в виде оживлённого аниматорами автопортрете.
На самом деле, мультик «Нарисованные ёлки» был создан художником совместно с аниматором ещё несколько лет назад. Уже в 2019-м году его можно было увидеть в Интернете. Но именно в этом году он особенно широко расходится по соцсетям. Меж тем, не только «Нарисованные ёлки», но и другие анимированные екатеринбурсгкие «открытки» по работам Рыжкова можно найти в ВК-сообществе «Нарисованный Екатеринбург».
В основу короткого, всего на 2 минутки, мультика под названием «Нарисованные ёлки» легли произведения известного екатеринбургского художника Алексея Рыжкова, который славится не только талантливыми графическими и живописными работами, но и активной гражданской позицией. В данном случае художник изобразил ледовые городки с нарядными ёлками на разных площадях Екатеринбурга. Разумеется, главной «героиней» мультика стала ёлка на центральной площади города, но в кадре можно увидеть, например, и совсем маленькую ёлочку, которая спряталась во дворе многоэтажного жилого комплекса. Появляется в мультике и сам Алексей Рыжков в виде оживлённого аниматорами автопортрете.
На самом деле, мультик «Нарисованные ёлки» был создан художником совместно с аниматором ещё несколько лет назад. Уже в 2019-м году его можно было увидеть в Интернете. Но именно в этом году он особенно широко расходится по соцсетям. Меж тем, не только «Нарисованные ёлки», но и другие анимированные екатеринбурсгкие «открытки» по работам Рыжкова можно найти в ВК-сообществе «Нарисованный Екатеринбург».
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