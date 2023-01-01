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Надворных построек лишились жители села Покровское под Каменском-Уральским
Общество
Фото: Владислав Постников
Несильный пожар, с которым огнеборцы справились менее, чем за час, успел изрядно подпортить недвижимое имущество одной из семей села Покровское, что под Каменском-Уральским. Они лишились деревянных построек во дворе своего частного дома.
Пожар случился в ночь со вторника на среду. Сигнал о возгорании в дежурную часть поступил в последнюю минуту 3-го января, а пожарные прибыли на место происшествия — на улицу Заречную — уже 4-го. Горевшие надворные постройки 7 специалистов по пожаротушению потушили менее, чем за 10 минут. И примерно до часа ночи им пришлось разгребать завалы и осуществлять проливку, чтобы не допустить повторного возгорания.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, — сообщает подробности телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Пожар случился в ночь со вторника на среду. Сигнал о возгорании в дежурную часть поступил в последнюю минуту 3-го января, а пожарные прибыли на место происшествия — на улицу Заречную — уже 4-го. Горевшие надворные постройки 7 специалистов по пожаротушению потушили менее, чем за 10 минут. И примерно до часа ночи им пришлось разгребать завалы и осуществлять проливку, чтобы не допустить повторного возгорания.
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, — сообщает подробности телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».
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