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«Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга

11.11 Среда, 4 января 2023
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга
Одной из первых выставок Музея истории Екатеринбурга в 2023-го года становится «Город цвета зимы». Выставка, посвящённая жизни уральской столицы в холодный сезон, открывается на этой неделе.

«Город цвета зимы» объединяет зимние фотоснимки советского Свердловска и современного Екатеринбурга. В частности, в этой фотоподборке можно увидеть репортажные съёмки с соревнований по зимним видам спорта, празднование Нового года в разные периоды, заснеженные улочки любимого города. Помимо темы, все снимки объединены одной стилистической чертой: они чёрно-белые. Как поясняют кураторы выставки, отбирая именно «бесцветные» фотографии, они хотели предложить посетителям Музея отдохнуть «от новогодней суеты, цветных гирлянд и украшений, которыми пестрят улицы во время праздников».

Выставку «Город цвета зимы» можно увидеть в основном здании Музея истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта. Коллекция зимних «портретов» уральской столицы доступна с 4-го января.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:22 Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
14:04 Девочка серьёзно травмировала голову при скатывании с горки в Екатеринбурге
13:28 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
12:46 В лобовом ДТП рядом с Ревдой погибли девушка и пятилетний мальчик
12:21 Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
11:15 В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
10:44 Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин
10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
17:02 Более 150 катков открылось в Екатеринбурге
15:37 В Свердловской области тренеры спортивных школ получат статус работников образования
14:48 В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
14:33 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек
13:16 Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок
12:07 Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
11:22 Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
10:14 Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более четырёх тысяч человек
09:31 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада
16:54 Новогодние выходные в Свердловской области обещают быть снежными
16:35 В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже
15:58 В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка
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