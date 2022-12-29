«Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одной из первых выставок Музея истории Екатеринбурга в 2023-го года становится «Город цвета зимы». Выставка, посвящённая жизни уральской столицы в холодный сезон, открывается на этой неделе.«Город цвета зимы» объединяет зимние фотоснимки советского Свердловска и современного Екатеринбурга. В частности, в этой фотоподборке можно увидеть репортажные съёмки с соревнований по зимним видам спорта, празднование Нового года в разные периоды, заснеженные улочки любимого города. Помимо темы, все снимки объединены одной стилистической чертой: они чёрно-белые. Как поясняют кураторы выставки, отбирая именно «бесцветные» фотографии, они хотели предложить посетителям Музея отдохнуть «от новогодней суеты, цветных гирлянд и украшений, которыми пестрят улицы во время праздников».Выставку «Город цвета зимы» можно увидеть в основном здании Музея истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта. Коллекция зимних «портретов» уральской столицы доступна с 4-го января.