ХК «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд, но остался на 1 месте в конференции

Владислав Постников © Вечерние ведомости

3 января в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал омский «Авангард».Встреча завершилась разгромным поражением хозяев площадки со счётом 1:7, гости выиграл все три периода (0:1, 1:3, 0:3).Счёт в матче открыл на 14-й минуте Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского. На 4-й минуте второго периода Брукс Мэйсек сравнял счёт. Однако уже через 27 секунд «Авангард» вновь вышел вперёд — шайба на счету Алексея Береглазова. На 33-й минуте Семён Чистяков сделал счёт 1:3. После этой пропущенной шайбы тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря – вместо Игоря Бобкова вышел шведский легионер Йохан Маттссон. Но уже через две минуты шайба вновь оказалась в воротах екатеринбуржцев – после передачи Алекса Бродхёрста отличился Владимир Ткачёв, и на перерыв после второго периода команды ушли со счётом 1:4.На 13-й минуте третьего периода «Автомобилист» после удалений Даниила Романцева за толчок клюшкой и Никиты Трямкина за грубость остался втроём против пятерых. И омичи сполна воспользовались численным преимуществом – уже на следующей минуте благодаря шайбам Ткачёва и Толчинского счёт стал 1:6. Ещё одну шайбу Ткачёв забросил на последней минуте, оформив хет-трик и установив итоговый счёт матча — 1:7.«Автомобилист» потерпел второе крупное поражение от «Авангарда» за неделю (28 декабря омичи выиграли 5:0), и седьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ. «Авангард» при этом одержал седьмую победу подряд. Несмотря на это, «Автомобилист» пока продолжает лидировать в Восточной конференции с 62 очками, у его ближайших преследователей, «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» – по 60 очков.Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Челябинске 6 января, соперником станет местный «Трактор».