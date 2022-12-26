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Менее 100 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердили 97 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 563 763 случая COVID-19.
Госпитализировано 16 пациентов. По выздоровлению выписали 102 человек. Общее число вылечившихся – 549 607.
В регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
Госпитализировано 16 пациентов. По выздоровлению выписали 102 человек. Общее число вылечившихся – 549 607.
В регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
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