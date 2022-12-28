В Свердловской области тренеры спортивных школ получат статус работников образования

«Заявки на проведение процедуры лицензирования всеми организациями предоставлены. С 9 января все они получат временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, которые будут действовать до 31 августа 2023 года. За это время руководству спортивных школ необходимо предоставить перечень документов для получения постоянной лицензии», — рассказала первый замминистра образования и молодежной политики области Нина Журавлёва.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 2023 года тренеры спортивных школ получат статус тренеров-преподавателей. Им будут предоставлены социальные гарантии, распространяющиеся на всех педагогических работников образовательных организаций.Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующие изменения в областной закон. С 9 января 56 ДЮСШ и других организаций по спортивной подготовке получат лицензии на осуществление образовательной деятельности.Так, тренеры спортивных школ получат меры соцподдержки, в том числе право на получение дополнительного профобразования по своему профилю не реже чем раз в три года, досрочное назначение страховой пенсии предоставление в случае необходимости вне очереди жилых помещений по договору социального найма, льготы на коммунальные услуги для проживающих в селах и так далее.