Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 117 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 563 666 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 106 пациентов. Общее число вылечившихся – 549 505.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.