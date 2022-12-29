Возрастное ограничение 18+
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 117 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 563 666 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 106 пациентов. Общее число вылечившихся – 549 505.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
В связи с выздоровлением выписали 106 пациентов. Общее число вылечившихся – 549 505.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 165 человек
29 декабря 2022
29 декабря 2022
Еще 190 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
26 декабря 2022
26 декабря 2022
В Свердловской области подтвердили 182 новых случая COVID-19
27 декабря 2022
27 декабря 2022