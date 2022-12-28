Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок

«Чаще всего для украшения дома выбирали молодые сосенки – самое распространенное в лесах хвойное дерево, в северной части региона можно было найти и срубить на законных основаниях ель или пихту», – заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Перед новогодними праздниками жители Свердловской области срубили около 14 тысяч елок, получив на это разрешения от лесничеств.В департаменте информполитики региона сообщили, что больше всего договоров купли-продажи было заключено на хвойные деревья высотой до двух метров. Некоторые выбирали елки и выше четырех метров для украшения дворов жилых домов.Места для рубки елок свердловчанам показывали сотрудники лесничеств. Это участки, которые подлежат расчистке: квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог.Участки, где возможна незаконная вырубка, находились под усиленной охраной. Лесные инспекторы и лесничие совместно с сотрудниками полиции вели ежедневное патрулирование территории. Составлено три протокола об административных правонарушениях из-за незаконной рубки деревьев, возбуждено одно уголовное дело.