Возрастное ограничение 18+
Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Перед новогодними праздниками жители Свердловской области срубили около 14 тысяч елок, получив на это разрешения от лесничеств.
В департаменте информполитики региона сообщили, что больше всего договоров купли-продажи было заключено на хвойные деревья высотой до двух метров. Некоторые выбирали елки и выше четырех метров для украшения дворов жилых домов.
Места для рубки елок свердловчанам показывали сотрудники лесничеств. Это участки, которые подлежат расчистке: квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог.
Участки, где возможна незаконная вырубка, находились под усиленной охраной. Лесные инспекторы и лесничие совместно с сотрудниками полиции вели ежедневное патрулирование территории. Составлено три протокола об административных правонарушениях из-за незаконной рубки деревьев, возбуждено одно уголовное дело.
В департаменте информполитики региона сообщили, что больше всего договоров купли-продажи было заключено на хвойные деревья высотой до двух метров. Некоторые выбирали елки и выше четырех метров для украшения дворов жилых домов.
«Чаще всего для украшения дома выбирали молодые сосенки – самое распространенное в лесах хвойное дерево, в северной части региона можно было найти и срубить на законных основаниях ель или пихту», – заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Места для рубки елок свердловчанам показывали сотрудники лесничеств. Это участки, которые подлежат расчистке: квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог.
Участки, где возможна незаконная вырубка, находились под усиленной охраной. Лесные инспекторы и лесничие совместно с сотрудниками полиции вели ежедневное патрулирование территории. Составлено три протокола об административных правонарушениях из-за незаконной рубки деревьев, возбуждено одно уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Угольные котельные 50 свердловских школ и больниц должны перевести на газ до 2030 года
28 декабря 2022
28 декабря 2022
Перед праздниками в Дегтярске закрылось здание автовокзала
30 декабря 2022
30 декабря 2022
Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
25 декабря 2022
25 декабря 2022