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Новогодние выходные в Свердловской области обещают быть снежными
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, новогодние выходные в Свердловской области будут снежными. В ближайшие дни в ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах прогнозируются метели.
В понедельник, 2 января, в Свердловской области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью -16…-21°C, на севере и востоке -23…-28°C. Днём -5…-10°C, на севере -10…-15°C, на крайнем севере до -19°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -16…-18°C, днём -5…-7°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 3 января, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ночью -8…-13°C, на севере и востоке -15…-20°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -8…-13°C, на крайнем востоке до -4°C, на севере -17…-22°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно, снег. Ночью -8…-10°C, днём -8…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 4 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -14…-19°C, на севере и востоке -25…-30°C. Днём -11…-16°C, на севере и востоке -19…-24°C. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°C, днём -11…-13°C. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 2 января, в Свердловской области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём снег, местами сильный. В отдельных районах изморозь, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью -16…-21°C, на севере и востоке -23…-28°C. Днём -5…-10°C, на севере -10…-15°C, на крайнем севере до -19°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -16…-18°C, днём -5…-7°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 3 января, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ночью -8…-13°C, на севере и востоке -15…-20°C, на крайнем севере до -25°C. Днём -8…-13°C, на крайнем востоке до -4°C, на севере -17…-22°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно, снег. Ночью -8…-10°C, днём -8…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 4 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -14…-19°C, на севере и востоке -25…-30°C. Днём -11…-16°C, на севере и востоке -19…-24°C. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°C, днём -11…-13°C. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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