В Свердловской области в новогоднюю ночь родилось 17 малышей

«Мальчики и девочки, чей первый крик прозвучал после полуночи, родились в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске», – рассказали в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ночь с 31 декабря на 1 января появилось на свет 17 малышей. Эти дети родились в первые часы наступившего 2023 года, сообщает департамент информационной политики региона.Самая насыщенная ночь была в врачей Областного перинатального центра Областной детской клинической больницы (ОДКБ) — они приняли четырёх малышей. Ещё трое уральцев родились в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре. Также два малыша появились на свет в роддоме Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга.