Для питомцев жителей Невьянска бесплатно проведут вакцинацию против бешенства

Фото: газета «Звезда» города Невьянск

«Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно. Помните об этом», – говорится в объявлении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Невьянске в связи с выявленным случаем бешенства у собаки объявили обязательную вакцинацию. Она будет проводиться для питомцев горожан 4 и 6 января бесплатно с выездом. Такое объявление появилось в городе накануне.Его фотографию опубликовала местная газета «Звезда».Записаться на бесплатную вакцинацию против бешенства у питомцев можно по следующим номерам:– 8 (34356) 2-28-18;– 8 (34356) 2-17-68;– 8 963 058 17 96;– 8 912 620 08 36.