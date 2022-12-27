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Для питомцев жителей Невьянска бесплатно проведут вакцинацию против бешенства
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Невьянске в связи с выявленным случаем бешенства у собаки объявили обязательную вакцинацию. Она будет проводиться для питомцев горожан 4 и 6 января бесплатно с выездом. Такое объявление появилось в городе накануне.
Его фотографию опубликовала местная газета «Звезда».
Записаться на бесплатную вакцинацию против бешенства у питомцев можно по следующим номерам:
– 8 (34356) 2-28-18;
– 8 (34356) 2-17-68;
– 8 963 058 17 96;
– 8 912 620 08 36.
Его фотографию опубликовала местная газета «Звезда».
Фото: газета «Звезда» города Невьянск
«Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно. Помните об этом», – говорится в объявлении.
Записаться на бесплатную вакцинацию против бешенства у питомцев можно по следующим номерам:
– 8 (34356) 2-28-18;
– 8 (34356) 2-17-68;
– 8 963 058 17 96;
– 8 912 620 08 36.
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