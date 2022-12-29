Свердловские спасатели призвали не пренебрегать мерами безопасности в новогодние праздники

«Не омрачайте себе праздник, будьте осторожны с огнём и соблюдайте простые правила – не курите в постели, не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами, не перегружайте электропроводку», – напомнили в МЧС.

«Не злоупотребляйте спиртным! Одна из самых частых причин гибели человека – пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно полподушки или угол одеяла, а человек погиб, отравившись ядовитым дымом. Или другой пример, глава семьи, покурив на ночь на кухне, бросает окурок в пластмассовое мусорное ведро, оно тлеет, а через час вся семья умирает во сне», – рассказывают огнеборцы.

«Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить», – советуют спасатели.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели призывали всех жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности и меры предосторожности в новогодние праздники. По данным специалистов, именно в этот период количество происшествий заметно возрастает.Одной из самой частой причин пожаров в зимний период также являются отопительные приборы. Важно следить как за печным отоплением, так и за электрооборудованием.Кроме того, не стоит забывать о том, что использование пиротехнических изделий запрещено в закрытых помещениях, во дворах и на балконах, а также на сценических площадках и стадионах. Нарушителям этих правил грозит штраф, а в случае трагических последствий – уголовная ответственность.Рыбакам тоже рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, так как любители подлёдного лова в нетрезвом состоянии рискуют получить обморожение либо, наоборот, ожоги от костра в рыбацких палатках. Также не стоит забывать о том, что выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен. Переезжать можно только по официально разрешённым переправам.Автомобилистам в МЧС напоминают об осложнившейся обстановке на дорогах из-за снежных накатов и гололёдных явлений. Помимо этого, в холодное время учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.