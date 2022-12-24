В селе Троицкое в канун Нового года случился крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 31 декабря, в селе Троицкое в Свердловской области перед самым праздником случился крупный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров, сообщают в региональном МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23.14. Тогда к месту происшествия были направлены 4 пожарные машины и 15 специалистов МЧС. Локализировать огонь пожарным удалось в 23.26, ликвидировать открытое горение они смогли уже в 23.32.Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.50. В результате пожара сгорела кровля, перекрытие и стены надворных построек.По данным «Четвёртого канала» в сгоревших помещениях находились домашние животные. Спасти их, к сожалению, не удалось. Причиной возгорания стало короткое замыкание.