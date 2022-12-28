Искавшая сбежавшего питомца жительница Берёзовского столкнулась с мошенником

«Приехала, звоню. Он спрашивает. У вас наличка? Я говорю, что да. Зайдите в банк, забросьте. Чек покажите, когда собаку приведу. И тут я понимаю… развод!», – рассказала местная жительница в сообществе «Сила Берёзовского в людях».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Берёзовского, искавшая сбежавшего на улице пса, столкнулась с мошенником. После объявления о потерявшемся питомце разные люди присылали женщин фото и видео с беглецом, но в какой-то ей позвонил мужчина, заявивший, что готов отдать собаку за вознаграждение.Он предложил встретиться у одного из банков, однако, когда хозяйка пса приехала, звонившего на месте не было.Осознавая, что её обманывают, женщина потребовала сначала показать собаку, после чего мужчина ответил очень грубо и пригрозил, что уедет, если она не поторопится. Женщина ответила «едь» и сбросила звонок.К счастью, эта история закончилась хорошо. Хозяйка потерявшегося пса стала объезжать город в поисках любимца по тем местам, которые указывали присылавшие фото и видео горожане, и в какой-то момент заметила толпу людей возле продуктового магазина. Оказалось, что народ толпился вокруг её питомца.С псом было всё в порядке, разве что он успел замерзнуть, пока находился на улице. Сейчас беглец находится с хозяйкой дома в тепле.