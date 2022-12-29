Заводчане уральского завода сделали новогодний подарок животным в приютах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники промплощадки Уральского алюминиевого завода сделали новогодний подарок питомцам каменских приютов для четвероногих, — пишет ВК-группа «Информационный Каменск». Они провели «Марафест помощи бездомным животным», который стал уже традиционным для работников предприятия.«Марафест» организован Молодёжным советом завода. Работникам предприятия предложили принести в дар бездомным животным корма, одеяла, ошейники. В итоге одних только кормов от заводчан набралось более двух сотен килограмм! Прошёл и сбор денежных средств. Все эти новогодние дары распределились между двумя приютами — их отвезли в «Я Живой» и в «Приют у кота Тихона».На этом акция не закончилась. Паблик приводит слова лидера Молодёжного совета УАЗа Романа Дуванова о том, что планируется раскладывать на проходных завода и в людных местах Каменска-Уральского календарики с изображением животных из упомянутых приютов. Таким образом организаторы акции надеются спровоцировать у кого-то из горожан желание забрать питомца из приюта к себе домой.