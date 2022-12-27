Космонавт из Екатеринбурга с коллегами по-праздничному украсил МКС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Самые одинокие земляне в новогоднюю ночь — космонавты на Международной космической станции. И им тем более нужно поддерживать атмосферу праздника ради собственного душевного спокойствия. Но как это сделать на МКС, где каждый грамм лишнего груза — на вес золота?К счастью, украсить по-новогоднему тесное пространство станции оказалось возможным почти ничего не весящими гирляндами и мягкими, набитыми ватой, игрушками. В уголке нашлось даже место небольшой еловой лапе. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик, в котором три российских космонавта — екатеринбуржец Сергей Прокопьев, сибирячка Анна Кикина и кустанаец Дмитрий Петелин — показывают, в какой уютной обстановке будут встречать наступление 2023-го года. Заодно «звёздная троица» устроила мастер-класс по украшению тесного пространства в условиях невесомости.Будет на МКС и свой праздничный стол. Ради пиршества в Новогоднюю ночь туда завезли немного белуги, креветок, чёрной икры, а также ингредиенты, необходимые для приготовления салата оливье.