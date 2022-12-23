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Первая в 2023-м году авторская экскурсия пройдёт в Екатеринбурге по «Пятаку»
Общество
Фото: Владислав Постников
Известный екатеринбургский историк, исследователь города Татьяна Мосунова уже в первый день 2023-го года проведёт авторскую экскурсию. Информативная прогулка называется «Пятак. Главная площадь Екатеринбурга в историях и лицах» и начнётся в 15:00.
Экскурсовод расскажет любопытствующим о том, как н протяжении трёх веков изменялся облик центральной площади Екатеринбурга и ближайшие к ней территории, например, легендарный «Пятак» или «Плешка» — сквер напротив площади. Участники экскурсии узнают, как известный писатель Борис Рябинин защищал архитектурные объекты города от сноса и где в Екатеринбурге находится барометр настроения, когда на главной площади впервые поставили новогоднюю ёлку и какое строение в Екатеринбурге наиболее полно отражает историю города.
Свою экскурсию «Пятак» Татьяна Мосунова посвящает 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Стать участником экскурсии можно по регистрации.
Экскурсовод расскажет любопытствующим о том, как н протяжении трёх веков изменялся облик центральной площади Екатеринбурга и ближайшие к ней территории, например, легендарный «Пятак» или «Плешка» — сквер напротив площади. Участники экскурсии узнают, как известный писатель Борис Рябинин защищал архитектурные объекты города от сноса и где в Екатеринбурге находится барометр настроения, когда на главной площади впервые поставили новогоднюю ёлку и какое строение в Екатеринбурге наиболее полно отражает историю города.
Свою экскурсию «Пятак» Татьяна Мосунова посвящает 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Стать участником экскурсии можно по регистрации.
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