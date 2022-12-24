Нижний Тагил бьёт печальные рекорды по смертности от раковых заболеваний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На декабрьском заседании в мэрии Нижнего Тагила были озвучены шокирующие показатели смертности от онкологических заболеваний, — сообщает интернет-ресурс «V-Tagile». Их обнародовал главный санитарный врач города Юрий Бармин.По словам Юрия Бармина, Нижний Тагил устанавливает печальные рекорды по всем показателям, если сравнивать их с данными из других городов области, да и всей России. При этом он оперировал данными за 2021-й год (результаты уходящего года ещё не подведены). Так, показатель смертности от злокачественных новообразований составил 251 человек на 100 тысяч населения (при средних показателях в 210 человек по области и 194 человека по России). Показатель смертности от болезней системы кровообращения на ту же 1000 населения в Нижнем Тагиле составил 7,87 человек (по Свердловской области — 6,9). Наконец, показатель смертности населения трудоспособного возраста в Нижнем Тагиле в прошлом году составил 8,21 человека на 1000 населения. По области этот показатель равен 6,5.Главным виновником такого уровня смертности от онкологии и заболеваний системы кровообращения следует считать загрязнение воздуха, с которым в Нижнем Тагиле традиционно неблагополучно. Традиционно же заявляется о борьбе с этой напастью, но на итогах это отражается мало. Согласно докладу главного нижнетагильского санврача, объём выбросов загрязняющих веществ от пяти главных предприятий с 2018-го года снизился всего на 2,24%. А «ЕВРАЗ НТМК» даже, наоборот, загрязнять атмосферу начал больше на 2 с лишним процента.Всех этих данных нет в публичном доступе, — отмечает ресурс.