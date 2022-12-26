За гибель молодого кондуктора на Уралмаше под суд отдали водителя автобуса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже в следующем году в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга будет рассматриваться дело о гибели в ДТП 20-летнего кондуктора. На скамью подсудимых сядет водитель автобуса, в котором работал погибший.Вина 23-летнего Мухторбека Шаминова заключается в том, что он, находясь на маршруте, не пропустил пожарную машину. В результате столкновения автобуса с «пожаркой» кондуктор вылетел через лобовое стекло и получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла 14-го июня 2022-го года на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической в микрорайоне Уралмаш.Водителя автобуса будут судить по части 3-й статьи 264-ой Уголовного кодекса РФ («нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За подобное деяние закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.