За пожар в Нижнетагильском лесничестве взыскали с лесозаготовителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Пригородном районном суде Свердловской области закончился процесс о прошлогоднем пожаре на территории Нижнетагильского лесничества. Возмещение ущерба размером в 24 с лишним миллиона рублей судья возложил на КСП «Кайгородское».Согласно материалам дела, которые собрала и передала в суд Нижнетагильская природоохранная прокуратура, коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кайгородское» арендовала участок леса Башкарского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество». Там предприятием производилась заготовка древесины. На арендованной территории 14-го июня 2021-го года произошёл пожар, охвативший 5 гектар леса.Расследование обстоятельств катастрофы показало, что возгорание произошло по вине арендатора. Вопреки правилам пожарной безопасности, при проведении работ по весенней доочистке лесосеки порубочные остатки работники «Кайгородского» навалили кучами ближе 10 метров к лесным насаждениям, а просеку не ограничили минерализованной полосой. Кроме того, работы производились в условиях введенного в тот период особого противопожарного режима.Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора возложить возмещение ущерба, причинённого пожаром государству, на КСП «Кайгородское». Для обеспечения исполнения данного судебного решения суд наложил арест на денежные средства лесопользователя, находящиеся на счетах в кредитных организациях. Как уточняет прокуратура Свердловской области, решение суда не вступило в законную силу.