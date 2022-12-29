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В праздники в Екатеринбурге может выпасть почти месячная норма осадков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге, по данным синоптиков, в новогодние праздники может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Это станет серьезным вызовом для коммунальных служб, сообщает мэр Алексей Орлов.
Сегодня глава города поручил обеспечить четкую и слаженную работу служб городского хозяйства в предстоящие праздники. Он отметил, что нагрузка на коммунальщиков увеличится.
Также Орлов напомнил, что к Рождеству необходимо провести тщательную очистку прилегающих территорий, подъездных и пешеходных путей к храмам.
Сегодня глава города поручил обеспечить четкую и слаженную работу служб городского хозяйства в предстоящие праздники. Он отметил, что нагрузка на коммунальщиков увеличится.
«В Екатеринбурге ожидается очень много гостей, поэтому необходимо заранее подготовиться к работе в новогодние праздники и принять необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех организаций», – заявил мэр на совещании с руководителями районов города.
Также Орлов напомнил, что к Рождеству необходимо провести тщательную очистку прилегающих территорий, подъездных и пешеходных путей к храмам.
«Самое главное – это наладить взаимодействие между всеми организациями в случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций», – добавил глава города.
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