В праздники в Екатеринбурге может выпасть почти месячная норма осадков

«В Екатеринбурге ожидается очень много гостей, поэтому необходимо заранее подготовиться к работе в новогодние праздники и принять необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех организаций», – заявил мэр на совещании с руководителями районов города.

«Самое главное – это наладить взаимодействие между всеми организациями в случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций», – добавил глава города.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, по данным синоптиков, в новогодние праздники может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Это станет серьезным вызовом для коммунальных служб, сообщает мэр Алексей Орлов.Сегодня глава города поручил обеспечить четкую и слаженную работу служб городского хозяйства в предстоящие праздники. Он отметил, что нагрузка на коммунальщиков увеличится.Также Орлов напомнил, что к Рождеству необходимо провести тщательную очистку прилегающих территорий, подъездных и пешеходных путей к храмам.