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В Свердловской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 149 человек. Всего в регионе зарегистрировано 563 289 случаев COVID-19.
Госпитализировали 24 пациентов. По выздоровлению выписали 418 человек. Всего вылечились 549 157 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 904 человека.
Госпитализировали 24 пациентов. По выздоровлению выписали 418 человек. Всего вылечились 549 157 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 904 человека.
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