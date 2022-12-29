В Свердловской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 149 человек. Всего в регионе зарегистрировано 563 289 случаев COVID-19.Госпитализировали 24 пациентов. По выздоровлению выписали 418 человек. Всего вылечились 549 157 свердловчан.Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 904 человека.