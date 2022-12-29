В Екатеринбурге изменится график работы прививочных кабинетов и травмпунктов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В новогодние праздники – с 31 декабря по 8 января – в Екатеринбурге изменится график работы кабинетов вакцинопрофилактики и травматологических пунктов.Как сообщили в пресс-службе мэрии, поставить прививки от гриппа и коронавируса в праздники можно в следующих прививочных пунктах:- ЦГКБ № 1, поликлиника № 1 (Декабристов, 27): с 31 декабря по 7 января – с 09:00 до 12:00;- ЦГКБ № 3, поликлиника №1 (Бебеля, 160), кабинет № 130 и поликлиника №2 (улица Братьев Быковых, 16), кабинет №300: 31 декабря, с 2 по 7 января – с 08:00 до 12:00;- ЦГКБ № 6, поликлиника № 1 (переулок Саперов, 3) и поликлиника № 4 (улица Серафимы Дерябиной, 34): 31 декабря и 7 января – с 09:00 до 12:00; со 2 по 6 января 2023 – с 08:00 до 20:00;- ЦГКБ № 7, поликлиника № 1 (Вилонова, 33) и поликлиника № 3 (улица Сыромолотова, 19): 31 декабря – с 09:00 до 12:00; с 2 по 7 января – с 09:00 до 12:00;- ЦГКБ № 24, поликлиника № 1 (переулок Рижский, 16), поликлиника № 2 (Академика Шварца, 14), поликлиника № 3 (Авиационная, 82) и поликлиника № 4 (Селькоровская, 62): 31 декабря и 7 января – с 09:00 до 12:00, и со 2 по 6 января – с 08:00 до 20:00;- «Новая больница» (Заводская, 29): с 4 по 6 января – с 08:00 до 17:00;- Медицинский центр «Ситидок», поликлиника на улице Байкальской, 38: 5 и 6 января с 08:00 до 15:00; поликлиника на улице Буторина, 3а: 5 и 6 января – с 09:00 до 15:00;- ДГБ № 8, поликлиника №1 (Санаторная, 22): 31 декабря, 2, 3 и 7 января – с 9:00 до 12:00;- ДГКБ № 11, поликлиника № 5 (улица 8 Марта, 126): 7 января с 09:00 до12:00;- ДГБ № 13, улица Высоцкого, 18, улица Новая, 12а, улица Сибирский тракт, 5а, улица Комсомольская, 4а: с 31 декабря по 8 января – с 08:00 до 15:00.Кроме того, при получении бытовой травмы (ожога, обморожения, растяжении связок, ушиба или перелома) в праздники следует обратиться в один из городских травмпунктов:- ГБ № 36 «Травматологическая»: улица Центральная, 2, телефон 252-00-12 – приемное отделение; улица Бажова, 124а, телефон 350-25-82, 350-32-59;- ЦГБ № 2: улица Челюскинцев, 3/5, 389-90-70, 389-90-71, 389-90-72;- ЦГБ № 7: улица Вилонова, 33, телефон 341-73-03;- ЦГКБ № 23: улица Старых Большевиков, 9, телефон 389-93-40;- ГКБ № 14: переулок Суворовский, 5, телефон 380-13-93;- ЦГБ № 20: улица Зои Космодемьянской, 42, телефон 258-22-34;- ЦГКБ №24: переулок Рижский, 16, телефон 301-24-24, дополнительно 7-71 (ежедневно с 08:00 до 20:00);- ДГП № 13 (детский): улица Буторина, 10, телефон 289-88-00 (ежедневно с 08:00 до 20:00).Если травму получил ребенок, то необходимо вызвать скорую помощь. Детей с травмами также принимают в Детской городской больнице № 9.