«Ласточки» свяжут Екатеринбург и север Свердловской области в конце января

«В середине года мы с правительством области получили поручение – проработать проект запуска электропоезда „Ласточка“ в ежедневном режиме до Серова и продления его до Североуральска. Эта работа подходит к концу. Мы только что приняли на баланс два новых поезда „Ласточка“, которых достаточно, чтобы организовать эти маршруты в ежедневном режиме», – рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Между Екатеринбургом и севером Свердловской области планируют запустить электропоезда «Ласточки» в конце января 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.О запуске ежедневных электричек в Екатеринбург губернатора Евгения Куйвашева просили жители Серова, Североуральска и других северных городов. В июле глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства проработать вместе со Свердловской железной дорогой вопрос продления маршрутов «Ласточек».По словам Колесникова, время в пути не будет превышать восьми часов. В течение нескольких лет продолжительность поездки планируют сократить на 1,5-2 часа. Поезд будет ехать до станции Бокситы и останавливаться на станциях близких к Краснотурьинску, Карпинску и Лесной Волчанке.Также прорабатывается вопрос с автотранспортными предприятиями, чтобы синхронизировать расписание автобусов и организовать подвоз пассажиров к прибытию электричек.По северному маршруту будут курсировать две «Ласточки» №160 и №161, произведенные заводом «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В третьей декаде января планируется утвердить расписание и запустить новые поезда.