Мэрия Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С администрации Нижнего Тагила через суд взыскали компенсацию морального вреда в пользу мальчика, которого покусала бродячая собака.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что утром 2 марта девятилетний мальчик шел в школу вместе со своей одноклассницей. Около многоквартирных домов на улице Тельмана дети заметили собаку. Девочка решила погладить животное, но собака отреагировала агрессивно. Мальчик пытался защитить подругу и приблизился к собаке, а та повалила ребенка на землю и несколько раз укусила.В результате нападения бродячей собаки мальчик получил укушенные раны лица и правой кисти руки.Прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии 40 тысяч рублей.Администрация города обжаловала судебное решение в Свердловском областном суде. Облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу мэрии, оставил решение суда первой инстанции без изменений.