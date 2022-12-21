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Мэрия Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С администрации Нижнего Тагила через суд взыскали компенсацию морального вреда в пользу мальчика, которого покусала бродячая собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что утром 2 марта девятилетний мальчик шел в школу вместе со своей одноклассницей. Около многоквартирных домов на улице Тельмана дети заметили собаку. Девочка решила погладить животное, но собака отреагировала агрессивно. Мальчик пытался защитить подругу и приблизился к собаке, а та повалила ребенка на землю и несколько раз укусила.
В результате нападения бродячей собаки мальчик получил укушенные раны лица и правой кисти руки.
Прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии 40 тысяч рублей.
Администрация города обжаловала судебное решение в Свердловском областном суде. Облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу мэрии, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что утром 2 марта девятилетний мальчик шел в школу вместе со своей одноклассницей. Около многоквартирных домов на улице Тельмана дети заметили собаку. Девочка решила погладить животное, но собака отреагировала агрессивно. Мальчик пытался защитить подругу и приблизился к собаке, а та повалила ребенка на землю и несколько раз укусила.
В результате нападения бродячей собаки мальчик получил укушенные раны лица и правой кисти руки.
Прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии 40 тысяч рублей.
Администрация города обжаловала судебное решение в Свердловском областном суде. Облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу мэрии, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
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