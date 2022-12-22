Схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 06 «ТЦ МЕГА – ДМБ № 9» и № 014 «ТЦ Лента (Академический) – ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)». Изменения начнут действовать с 1 января.Автобус № 06 при движении от ТЦ «Мега» будет ехать через дублер улицы Металлургов и далее по улицам Викулова – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского.В обратном направлении автобус поедет по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводской – Крауля – Викулова – дублеру улицы Металлургов.Автобус № 014 с 1 января будет курсировать через улицу Татищева в обоих направлениях.От торгового центра «Лента» в Академическом автобус поедет по улицам Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – проспект Ленина – Татищева – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского – автодороге в поселок Шувакиш.В обратном направлении автобус будет ехать по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Татищева – проспекту Ленина – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Краснолесья – Рябинина.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявляют, что изменения трассировки позволят оптимизировать маршруты и повысить качество транспортного обслуживания горожан.