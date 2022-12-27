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Тоннель между музеем и старым заводом планируют построить в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников
Неординарный способ привлекать туристов нашли в Нижнем Тагиле. Для этого там хотят построить подземный переход между зданием бывшего Горсовета и заводом, который сейчас имеет статус завода.
Соответствующее предложение было озвучено во время совещания в городской администрации Нижнего Тагила. При этом, как пишет интернет-ресурс «V-Tagile», именно этот вопрос вызвал наиболее бурное обсуждение. Главным предметом спора стала возможность оформить тоннель по плотине и мосту, которые как собираются ремонтировать. Мэр города Владислав Пинаев считает такое решение оптимальным, но проектировщики предсказывают — госэкспертизу подобное новшество не пройдёт.
«Построить короткий маршрут в этом месте нам не позволяют существующие нормативы и требования», — соглашается мэр, но тут же упрямствует: «Мы всё-таки будем проектировать переход и постараемся пройти экспертизу». Работы по ремонту и сооружению перехода между двумя достопримечательностями старинного уральского города планируется начать в 2023-м году, а закончить в 2026-м. На это будет затрачено не менее миллиарда рублей.
Соответствующее предложение было озвучено во время совещания в городской администрации Нижнего Тагила. При этом, как пишет интернет-ресурс «V-Tagile», именно этот вопрос вызвал наиболее бурное обсуждение. Главным предметом спора стала возможность оформить тоннель по плотине и мосту, которые как собираются ремонтировать. Мэр города Владислав Пинаев считает такое решение оптимальным, но проектировщики предсказывают — госэкспертизу подобное новшество не пройдёт.
«Построить короткий маршрут в этом месте нам не позволяют существующие нормативы и требования», — соглашается мэр, но тут же упрямствует: «Мы всё-таки будем проектировать переход и постараемся пройти экспертизу». Работы по ремонту и сооружению перехода между двумя достопримечательностями старинного уральского города планируется начать в 2023-м году, а закончить в 2026-м. На это будет затрачено не менее миллиарда рублей.
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