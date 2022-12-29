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Два шахматных турнира пройдут в январе среди маленьких жителей Красноуфимска
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сразу два шахматных турнира планируется провести в Красноуфимске в первый месяц 2023-го года. В обоих состязаниях примут несовершеннолетние жители города Свердловской области.
В Центре культуры и досуга на улице Советской 5-го января пройдёт «Шахматный снегопад». Уже сейчас маленькие красноуфимцы могут зарегистрироваться в онлайн-режиме, чтобы стать участниками этого турнира. Но регистрация будет проходить и уже на месте, примерно за час до начала «битв на досках». Второй турнир по шахматам пройдёт 21-го января в здании школы №3, которая тоже расположена на Советской улице. Мероприятие будет носить название «Новый гамбит» и проводиться в Красноуфимске будет впервые. На него приглашаются дети-шахматисты и из других городов Свердловской области. Участниками «Нового гамбита» (на который тоже открыта предварительная регистрация) могут стать до 100 человек.
Как отмечает паблик «ВКонтакте» под названием «Шёпот улиц. Красноуфимск», такое плотное количество шахматных соревнований в одном городе связано с ростом популярности этой интеллектуальной игры среди детей и подростков города.
В Центре культуры и досуга на улице Советской 5-го января пройдёт «Шахматный снегопад». Уже сейчас маленькие красноуфимцы могут зарегистрироваться в онлайн-режиме, чтобы стать участниками этого турнира. Но регистрация будет проходить и уже на месте, примерно за час до начала «битв на досках». Второй турнир по шахматам пройдёт 21-го января в здании школы №3, которая тоже расположена на Советской улице. Мероприятие будет носить название «Новый гамбит» и проводиться в Красноуфимске будет впервые. На него приглашаются дети-шахматисты и из других городов Свердловской области. Участниками «Нового гамбита» (на который тоже открыта предварительная регистрация) могут стать до 100 человек.
Как отмечает паблик «ВКонтакте» под названием «Шёпот улиц. Красноуфимск», такое плотное количество шахматных соревнований в одном городе связано с ростом популярности этой интеллектуальной игры среди детей и подростков города.
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