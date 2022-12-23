Свердловская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов России

«По итогам осени 2022 года даже у самых отстающих регионов (а это промышленно развитые Омская, Свердловская, Иркутская и Челябинская области, Забайкальский и Красноярский края) сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100. Это произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга». В большинстве регионов страны экологическая ситуация удовлетворительная», – заявил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Общественная организация «Зелёный патруль» составила «Национальный экологический рейтинг». Свердловская область заняла в нем 84-е место, оставив позади только Омскую область.Кроме Свердловской и Омской областей в список отстающих регионов по экологическому благополучию вошли Еврейская автономная область, Севастополь, Республика Саха, Приморский край, Челябинская область, Красноярский край, Забайкальский край и Иркутская область.По итогам прошедшего лета лидерами «Национального экологического рейтинга» стали Тамбовский область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чукотский АО, Алтайский край, Костромская область, Чувашская Республика и Чеченская Республика.Составители рейтинга настроены оптимистично. По их мнению, экологическая ситуация в России стабильно улучшается.