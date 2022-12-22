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В новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужит более 1,5 тысяч рейсов
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбургский аэропорт Кольцово сформировал расписание на новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января аэропорт обслужит свыше 1,5 тысяч рейсов, что сопоставимо с показателем за аналогичный период сезона 2021-2022.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что завершить 2022 года планируется рейсом «Аэрофлота» в Москву, который вылетит из Кольцово в 23.10. Первым самолетом, который примет Екатеринбург в 2023 году, станет борт «Аэрофлота» из столицы. Самолет приземлится через два часа после наступления нового года.
Ожидается, что самым загруженным днем для аэропорта будет 30 декабря. В этот день в Кольцово выполнят 162 взлетно-посадочные операции. Меньше всего рейсов запланировано на 1 января – всего 88.
Из Кольцово в новогодние праздники можно будет улететь по 71 внутрироссийскому и международному направлению, включая Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, Пхукет, Утапао, Стамбул, Анталью и другие города.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что завершить 2022 года планируется рейсом «Аэрофлота» в Москву, который вылетит из Кольцово в 23.10. Первым самолетом, который примет Екатеринбург в 2023 году, станет борт «Аэрофлота» из столицы. Самолет приземлится через два часа после наступления нового года.
Ожидается, что самым загруженным днем для аэропорта будет 30 декабря. В этот день в Кольцово выполнят 162 взлетно-посадочные операции. Меньше всего рейсов запланировано на 1 января – всего 88.
Из Кольцово в новогодние праздники можно будет улететь по 71 внутрироссийскому и международному направлению, включая Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, Пхукет, Утапао, Стамбул, Анталью и другие города.
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