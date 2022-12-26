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Коммунальщики очищают улицы Екатеринбурга в круглосуточном режиме
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге службы благоустройства продолжают убирать улицы в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется очистке и обработке тротуаров, пешеходных зон и ступеней вблизи мест, где будут проводиться праздничные мероприятия.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, за вчерашний день с улиц города на полигоны вывезли более 9,6 тысячи тонн снега и 28 тонн мусора. В уборке мегаполиса участвовали 509 рабочих и 376 спецмашин. За сутки израсходовано 24 тонны противогололедных материалов и 69 тонн фракционного песка.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 407 рабочих, задействовано 184 единицы спецтехники.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, за вчерашний день с улиц города на полигоны вывезли более 9,6 тысячи тонн снега и 28 тонн мусора. В уборке мегаполиса участвовали 509 рабочих и 376 спецмашин. За сутки израсходовано 24 тонны противогололедных материалов и 69 тонн фракционного песка.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 407 рабочих, задействовано 184 единицы спецтехники.
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